Dronken bestjoerder is rydbewiis kwyt nei oanriding op De Lemmer

De bestjoerder hie tefolle dronken. Dat meldt de plysje. Hy soe 810 ugl blaasd ha. Dat is acht kear mear as tastien. In begjinnend bestjoerder mei net mear as 88 ugl blaze.

Neffens de plysje wie it in ravaazje. In peal is omriden, in stek is stikken, en de foarkant fan de auto sit yn de kreukels.

De bestjoerder is in 21-jierrige ynwenner fan Hoorn. Der wiene gjin oaren by it ûngelok belutsen.