Ljouwerter (20) hinderet helpferliening XTC-brûker

It barde sneintemoarn betiid, om trije oere hinne. Plysjes seagen doe in man op de grûn sitten. Hy blykte ûnder ynfloed fan XTC te wêzen. Minsken fan de ambulânse ha him neisjoen.

Neffens de plysje begûn in oare man him der "op hinderlijke manier" mei te bemuoien. Dat gong om een 20-jierrige Ljouwerter. Se ha him frege om fuort te gean, mar dat die er net. Dy man hat in proses ferbaal krigen. Hy soe dronken west ha.

De earste man is neffens de plysje oerdroegen oan it "eigen zorgkader".