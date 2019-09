Lêste WK-test ferrint goed foar Epke Zonderland: "Folle better as ferwachte"

Sawol op it ûnderdiel brêge as op de rekstôk turnde Zonderland in bettere oefening as de ynterlân fan twa wiken lyn. Op de brêge skoarde Zonderland no 14.933 punten en dat is mear as in heal punt mear as de foarige kear. Op de rekstôk helle hy no 13.950 punten tsjinoer 13.900 by de foarige ynterlân.

Better as ferwachte

"It gie eins folle better as ferwachte. Ik hie fannewike in ferkâldheid te pakken en dat slacht metien op de holtes", fertelde Zonderland nei ôfrin. "It ferbaast my dat ik sa snel herstel. Ik ha juster foar it earst in tastel oanrekke en it gong hjoed hiel goed. Dat komt troch myn erfaring. Ik wit hoe ik mei in slap lichem, want sa is it gewoan, prestearje moat. De power is der net en dus ha ik de technyk feroare, wêrtroch ik de oefening toch goed trochkom."

Dat is ek wichtich, om't bûnscoach Bram van Bokhoven dit wykein syn WK-seleksje bepale moat. It toernoai is al oer twa wiken en dus is der net in soad tiid mear foar Zonderland om te herstellen. Mar, dat sil gjin grutte problemen opsmite tinkt er: "Ik kin noch in stap meitsje de kommende twa wiken. Ik ha wol sjen litten dat ik der klear foar bin. Mar de fitheid bliuwt wol in risikootsje. It is belangryk hoe't ik my dizze wike fiel en oft ik snel herstel."