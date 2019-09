LDODK mei ien punt ferskil ûnderút tsjin koprinner PKC

Yn de earste helte kaam LDODK op in 8-6 foarsprong tsjin de spilers fan koprinner PKC. De ploech út Papendrecht pakte lykwols trije punten op rige en stie by it skoft mei 8-9 foar.

Spannende slotfaze

Yn de twadde helte rûnen de besikers stadichoan út. Nei in tuskenstân fan 15-18 yn it foardiel fan PKC waard it yn de lêste minuten fan it duel noch spannend. LDODK luts lykwols oan it koarste ein en ferlear ûngelokkich mei ien punt ferskil.

Troch it ferlies bliuwt LDODK op fjouwer punten stean út trije wedstriden yn de eareklasse.