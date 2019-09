Nederlânske follyballers ûnderút yn achtste finales EK

It Europeesk kampioenskip is oer foar de Nederlânske follyballers. Oranje, mei yn it team ek Gijs van Solkema fan Snits, ferlear sneon yn de achtste finales yn Apeldoorn nei fjouwer sets fan tsjinstanner Dútslân. De setstannen wiene 17-25, 22-25, 32-30 en 23-25.