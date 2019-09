Jetske (38) fan Tsjummearum siket in medisyn tsjin Alzheimer

De dokumintêre fertelt it ferhaal fan de striid fan Jetske en neurolooch Scheltens, om der úteinlik foar te soargjen dat der in medisyn tsjin Alzheimer beskikber komt. "Der is te sjen hoe't wy besykje it ûndersyk fan de grûn te krijen, wêrom't it wichtich is en wêrom't it op dit stuit net mei."

Persoanlik en kwetsber

Jetske is goed tsien moannen folge foar de dokumintêre. Oer de premjêre fan sneontejûn seit se it folgjende: "Ik fyn it hiel spannend. It is in persoanlik en kwetsber ferhaal. Ik soe dat net samar oan de hiele wrâld fertelle as it net mei sa'n wichtich doel wie."