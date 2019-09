Sneonsfuotbal: Harkemase Boys mei minym ferskil foarby Excelsior'31

Lykspul foar ONS Snits

Fuotbalklup ONS Snits wachtet noch hieltyd op de earste oerwinning yn de tredde difyzje. Sneontemiddei spile de ploech fan trainer Paul Raveneau mei 3-3 lyk tsjin VV Ter Leede út Sassenheim.

Sam Crowther en Tom Arissen makken de earste twa doelpunten foar ONS. Yn de slotfaze like Snits de winst te pakken, nei wer in goal fan Arissen. Yn de 90ste minút koe Ter Leede dochs noch op likense hichte komme. Dirk Hoekstra pakte it punt foar de gasten.

ONS Snits stiet yn de tredde difyzje no op twa punten yn totaal. Dêrmei is de ploech ûnderoan it klassemint te finen.