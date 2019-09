HEA! Feest yn Swettehiem Ljouwert

It is feest by wensintrum Swettehiem yn Ljouwert! Foar it fjirde jier wurdt dêr foar de bewenners, mar ek foar de senioaren yn de wyk Westeinde, in moai feest organisearre. Dit jier mei in Hollânsk tema. HEA! komt ek noch wat âlde bekenden tsjin by de festiviteiten.