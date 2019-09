Arbeid is dit jier it tema op it Flaeijelfeest

It guod komt fan de oprjochter fan it Flaeijelfeest, Frans Pellikaan. Hy is lêsten ferstoarn yn de âldens fan 87 jier. "Hy woe syn bern net mei it guod sitte litte", fertelt Rudolf de Jong fan de organisaasje yn it Omropprogramma Op&Ut.

"Hy wie gek op âld ark. De feiling dogge we ek op de âlde manier lykas dat earder dien waard as boeren har masines kwyt moasten." Hy hopet dat der in soad leafhawwers op ôfkomme en by elkoar opbiede sille.

"Der sit bysûnder en unyk guod by, lykas in bysûndere skommel út de '20 of '30 jierren. Der sitte sa'n seis of acht acht bakjes oan. Jonges koenen dan oan de famkes sjen litte hoe heecht oft se skommelje koenen. Hy is net kompleet, mar is moai om te restaurearjen. Der sit ek in hynstekop by, diel fan in 'balenpers'. It is skande as soks oars by it âld izer telâne komt."

Domela

It tema dit jier is arbeid en dat hat alles te krijen mei de 100ste stjerdei fan Domela Nieuwenhuis.

"Domela iepenet de optocht", fertelt Jan Stelma fan de organisaasje. "We ha ek in oprop dien foar saneamde oproerkraaiers, minsken dy't meirinne yn de optocht. By de plaggehutte hâldt Domela dan in taspraak."

Neist âld ark as stoomwalzen en âlde trekkers is der ek strjitteäter en muzyk.

It Flaeijelfeest is 26, 27 en 28 septimber.