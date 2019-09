'Voetjes van de vloer' by Noorderbreedte op Wrâld Alzheimer Dei

It is dizze sneon Wrâld Alzheimer Dei. It tema fan dit jier is 'Samen bewegen', oeral binne aktiviteiten om it belang fan bewege by demintens ûnder de oandacht te bringen. By wensoarchsintrum Erasmus yn Ljouwert is bygelyks in dûnsfeest om de minsken op in gesellige manier yn beweging te krijen.