Kollum: "Boereprotest"

Noch net sa lang lyn woe dizze 'Randstedelijke' semy-elitêre klup Fryslân noch opheffe en it ûnderbringe yn in Noardlik lânsdiel. Grutte kâns dat jim dat alwer ferjitten binne, mar ik net. D66, de partij mei moaie praatsjes oer toutsjes út brievebussen, soe it no in goede saak fine as de helte fan alle fee mar even opromme waard.

Folslein terjochte skeat dat alle normaal tinkende minsken yn it ferkearde kielsgat en op 1 oktober sille in soad fan harren ôfreizgje nei De Haag om dat kenber te meitsjen. In trochsleine ôfkear fan aktivisten lykas eks-suvelwurknimmer De Groot tsjin in bedriuwstak dêr't it gros fan de minsken sa fier fan fuortgroeid is dat se absolút gjin rjocht fan sprekken ha, fertsjinnet in tsjinlûd. Om de balâns werom te krijen yn de diskusje. Mar hoe dogge je dat?

Dizze wike stie ergens op ynternet in filmke fan in boeredochter. Dy fertelde yn fjouwer minuten oer hoe't sy op de boerepleats libben en wurken. Dat filmke sei my in soad, want ik herkende eins alles út myn jeugd. Roppers en razers dy't net op in pleats grutbrocht binne, ha gjin idee wat it is om 24 oeren deis klear te stean foar jo bedriuw mei libbene have.

Want de wurkdei fan in boer is gewoanwei al lang, mar hâldt net op nei de lêste kear ôfljochtsjen. Ik kin de kearen net telle dat ik heit of mem midden yn de nacht nei ûnderen stommeljen hearde as der in ko kealje moast, der in pinke los troch de stâl fleach of dat der in wetterlieding lek rekke wie.

Buorkje wie, en is, in berop dat je mei passy dogge, mar troch 'Randstelijke' retoryk fan lju as troch jo en my betelle keamerleden lykas Tjeerd de Groot, sakket de moed je wolris yn de skuon. Foar nije Nederlanners bestiet der in ynboargeringskursus. In besite oan in buorkerij soe foar basisskoalbern ek in prima idee wêze. Om se sjen te litten wêr't harren bôle, slaad, woartels, patat, molke, kroket, tsiis en hamburger weikomt.

Moatte we dan sa mar wat trochgean mei buorkjen? Nee. Mar dêr is elts, ek de agraryske wrâld, it wol oer iens. Dy agraryske wrâld is trouwens ien fan de sektoaren dy't it meast ynnovearret en fernijt.

Minsken dy't mei ien pinnestreek miene om dêr de helte mar fan om te hakken, soenen mei de bern fan in basisskoalle meirinne moatte by de besite oan sa'n prachtich famyljebedriuw dêr't snoeihurd wurke wurdt om jo en my fan iten te foarsjen.

Miskien wurket dat wol better as yn optocht nei Den Haag. Mei de basisskoalle op ekskurzje, ek foar D66-keamerlid Tjeerd de Groot. Syn útspraken binne nammentlik fan itselde nivo as dat fan lytse bern.