Ljouwerter band Delore wint Kleine Prijs van Fryslân

De finale wie yn Het Bolwerk yn Snits. Der wienen seis finalisten: Noorderlicht, Ganos Lal, The Wabe, All over Again, Boyakira en Delore dus.

Delore bestiet út Liza Bloem (sang), Daan Noordhoek (drum), Chiel Schilder (gitaar) en Richte Westerman (bas synth/toetsen). Se kenne elkoar allegearre fia de Academie voor Popcultuur. De winner spilet sneon op in festival yn Grins en takom jier op it Befrijingsfestival yn Ljouwert.

Eardere winners fan de Kleine Prijs wienen The Homesick en Abdomen.