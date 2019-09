Kuierje troch tsjuster Burgum: twadde Midnightwalk foar bern en sport

Yn Burgum waard freedtejûn de twadde Midnightwalk rûn, troch hûnderten minsken. Op de rûte wiene tal fan aktiviteiten en artysten en it kuierjen waard dien foar it goeie doel. Yn groepkes fan fyftich binne de dielnimmers úteinset. De tocht gie by karakteristike plakken del: ûnder oare troch it gemeentehûs, it tsjerkegebou fan de Ikker en soarchsintrum Berchhiem.