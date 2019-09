Opheegjen ûnfeilige kaaidiken 'Top en Twel' lang om let klear

Seis kilometers oan wâl troch Toppenhuzen en Twellingea binne wer op hichte brocht troch Wetterskip Fryslân. De kaaidiken wiene net mear feilich en binne foar goed 3,7 miljoen euro ophege. Der moast flink gearwurke wurde mei de oanwenners, want der wiene ek in soad tunen dy't omheech moasten. Sy koene sels oanjaan yn hokker perioade fan it jier de wurksumheden harren it bêste paste.