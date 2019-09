Undergrûnske heechspanningskabel hat hiel wat fuotten yn 'e ierde

It giet om in saneamde ûndergrûnske 110 kV (kilovolt) heechspanningsferbining, dy't oanlein wurde sil troch oannimmer Visser & Smit Hanab. It grutste part komt yn in slûf te lizzen, goed 16 kilometer. De oanlis sil yn fazen barre. De wurksumheden begjinne tusken de seksje ôfrit Boalsert-East en ôfrit Snits-sintrum. Begjin 2020 set it wurk tusken De Jouwer en It Hearrenfean (heechspanningsstasjon Aldehaske) útein.

De fytsbrêge oer de N7 by de Geau yn Snits sil in tal wiken ôfsletten wêze, fytsers kinne dan troch de fytstunnel by de Molenkrite.

Nij stasjon

Fierder is TenneT dwaande mei in nij heechspanningsstasjon, dat needsaaklik is foar ûnder oare it transport fan de stroom út Wynpark Fryslân. Minister Wiebes makke dizze simmer in foarkarslokaasje bekend, westlik fan Boalsert en it bedriuweterrein De Marne. It ministearje en TenneT wurkje dêr op dit stuit in plan foar út.