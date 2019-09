Bart Canoy: 'Mooglik is anonime advokaat by likwidaasjesaak in oplossing'

Bart Canoy hie soks nea ferwachte. "Je denkt niet dat je een gevaarlijk vak hebt. Je gaat 's ochtends niet naar je werk toe met het idee: ik moet oppassen voor mijn veiligheid. Ook niet als strafrechtadvocaat. We hebben een vak met emoties, die spelen bijvoorbeeld meer in echtscheidingszaken dan in strafzaken. Al zie je dat de emoties bij slachtoffers wel weer heel hoog zijn. Je hoort het nieuws en je vindt het ver van je bed. Het hakt er wel in."

Oanslach op de rjochtssteat

Ek neffens him is it in oanslach op de rjochtssteat. "Het is een hele zware term, maar er is hier wel wat gebeurd. Met name omdat een advocaat om het leven is gebracht uitsluitend omdat hij zijn werk deed. Er zat geen smetje op deze man, hij deed gewoon zijn werk zoals wet en regelgeving verplichten. Als je daar aan gaat tornen, dan krijg je geen evenwichtige rechtsstaat mee. Dus ik denk dat de term dit keer wel op zijn plaats is," jout hy oan.

Der is no besletten dat der gjin parse en publyk by de rjochtssaak yn Amsterdam wêze sil. "Dat is dus misschien weer een gevolg van de aanslag," tinkt Canoy. "De wet is er heel duidelijk in. Artikel 121 grondwet, artikel 269 strafvordering: een proces moet in het openbaar. En dat is maar goed ook, dat je in Nederland niet in een achterkamertje veroordeeld kunt worden. De wet laat het wel toe, de veiligheid van de staat. Maar er zal dus een proces plaatsvinden waar niemand iets van te weten krijgt omdat de veiligheid van de staat in geding is. Dan sta je wel met 3-0 achter."

Wa moat it dwaan?

It bliuwt in risiko om in kroantsjûge te ferdigenjen en it is ek mar de fraach oft ien dat noch wol dwaan wol. "Er is één advocaat die gezegd heeft: ik bied me wel aan. Ik hoor ook geluiden dat we ons daar als actie bij aan moeten sluiten, om te laten zien dat we wel durven. Maar het wordt wel een lastige kwestie," seit de Ljouwerter advokaat.

Eins soe it sa net moatte, fynt hy. "Een advocaat legt een eed af dat hij ongeacht wie of wat dan ook bijstaat, dat is het nobele van het vak. Maar een advocaat mag maar één persoon verdedigen, dus als er een verstrengeling bij zit, mag je een ander niet bijstaan. En een advocaat moet ook de zaak kúnnen verdedigen. De oude Moszkowicz was een goede strafpleiter, maar zei: ik kan geen oorlogsmisdadigers verdedigen want ik heb zelf in een concentratiekamp gezeten," nimt Canoy as foarbyld.

"Het is niet altijd dat een advocaat zaken altijd maar moet doen, zij het, dat de deken als onze baas, uiteindelijk wel een advocaat zou kunnen aanwijzen. Maar dat wordt een rare regel, want dan zouden er ook advocaten uit het vak kunnen stappen."