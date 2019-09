Johnny Jansen: "FC Utrecht is geen favoriet"

Daniel Hoegh

Foar Daniel Hoegh rint it seizoen oars as hy fan tefoaren tocht hie. De Deenske ferdigener rekke yn 'e lêste oefenwedstriid stjin Sunderland blessearre oan syn ankel, dêtroch miste hy de start fan de kompetysje. Hoegh is no wer opknapt, mar omdat Dresevic en Botman it sintraal efteryn goed dogge, is der foar trainer Johnny Jansen gjin reden dat duo útinoar te heljen.

Hoegh spile ôfrûne moandei noch mei de beloften tsjin SC Cambuur (7-3) en spile ek de oefenwedstriid tsjin Vitesse (1-1). Hy hopet sa gau as mooglik wer yn 'e ploech te stean. "Ik ben fit, maar ik moet nog wedstrijdfit worden. Zo werkt het in de voetballerij, dit is de keus van de trainer. Ook de aanvoerder kan op de bank zitten. Ik ben wel een geduldig type, maar op een gegeven moment niet meer", sa seit Hoegh.