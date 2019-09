Twa oanridingen op Skylge yn ien middei

By it ûngelok op de Willem Barentszstrjitte op West-Skylge gie it om in âldere frou, dy't nei de oanriding op de grûn foel en troch ambulânsepersoniel behannele is. Der wie in ambulânsehelikopter oproppen, mar it die bliken dat dy net nedich wie.

By de supermerk yn it doarp Lies hat in bestjoerder fan in auto by it opriden fan it parkearplak in fuotgonger rekke. Ek dizze frou is troch ambulânsepersoniel behannele.