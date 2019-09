Museum Hylpen 100 jier: fergees iepen en âlde boeier yn de stêd

Maurice Wery is konservator by Museum Hindeloopen. Neffens him is de fassinaasje foar Hylpen de reden dat it museum hjoed-de-dei noch hieltyd bestiet. "Kijk naar de populariteit van Hindeloopen. Eind negentiende eeuw stond er een Hindelooper stijlkamer op de Wereldtentoonstelling in Parijs. Attractie no. 1 was niet de Eiffeltoren, maar onze Hindelooper stijlkamer. Die fascinatie maakte dat mensen naar Hindeloopen kwamen nog steeds komen."

Kultuer

De stylkeamer is noch hieltyd ien fan de belangrykste ûnderdielen fan it museum. Neffens Wery hat it museum in soad om sjen te litten: "De stijlkamer, beschilderde meubels, de prachtige Hindelooper kostuums. Het is de enige stad in Fryslân met een eigen volksdracht. Ook op immaterieel gebied doen we ons best. Er is nu een UNESCO-nominatie voor de Hindelooper cultuur, die willen we als museum graag omzetten naar een permanente status."

Wery: "Er is van alles te doen dit weekend. Er was een symposium in de kerk, waarin een professor van de Ottema-Kingma Stichting heeft benadrukt hoe bijzonder de stad is. Dat was voor genodigden, maar dit weekend is iedereen welkom. Er ligt een boot van de oprichter van het museum, er zijn activiteiten voor kinderen en er is straattheater. Bovendien is het museum gratis te bezoeken."