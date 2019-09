Wurksumheden oan N31 tusken Harns en Surch: dyk twa wykeinen ticht

By de wurksumheden binne beide rydbanen fan de N31 elk ien wykein ticht foar it ferkear. Tusken Surch en Harns is de dyk ticht fan freed 20 septimber oant moandei 23 septimber, yn de tsjinoerstelde rjochting in wike letter.

It ferkear moat omride oer de N359 Boalsert-Ljouwert.

Mei it ûnderhâldswurk ferfangt Rykswettersteat ûnder oare it asfalt. Fierder wurdt der wurke oan de 'geleiderails' en de berms.