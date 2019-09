FNP: jild út lanlik ynvestearringsfûns earlik ferdiele oer provinsjes

It ynvestearringsfûns is ien fan de plannen fan it kabinet. Dêrmei komt der 50 miljard euro frij foar ynfrastruktuer en ynnovaasje. Dêr is de FNP yn earste ynstânsje posityf oer, mar neffens de partij binne de earste berjochten dat it fûns benammen ynsetten wurdt yn de Rânestêd.

As it oan de FNP leit, giet jild út it ynvestearringsfûns ek nei projekten lykas it knooppunt by de Skarster Rien en in tunnel foar treinen ûnder it Van Harinxmakanaal troch. Dêrnjonken binne der guon saken dy't struktureel jild nedich ha, wylst it ynvestearringsfûns bestiet út jild dat mar ien kear útjûn wurde kin.