Oardel jier selstraf foar man (75) dy't pakesizzer misbrûkte

It gebeurde as it slachtoffer útfanhûs wie by har pake en beppe en as de man op har paste, thús yn Houten yn Utrecht.

De saak kaam oan it ljocht doe't it famke it oan har broerke fertelde. It broerke ljochte doe de heit en mem yn. Njonken de selstraf moat de man syn pakesizzer tsientûzen euro skeafergoeding betelje. En hy mei gjin kontakt mei it famke sykje.