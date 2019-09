Nije stjoermêst yn Waskemar mei der gewoan komme fan rjochter

In jier lyn stapten trettjin beswiermakkers al nei de gemeente Eaststellingwerf om protest yn te tsjinjen tsjin it ôfjaan fan in omjouwingsfergunning. Doe wiisde it kolleezje de beswieren ôf. Trije partijen giene doe by de rjochter yn berop.

De mêst komt op sân oant tsien meter fan hiemskiedingen. De omwenners meitsje har soargjen oer harren sûnens en binne ek benaud dat de wearde fan de hûzen sakje sil. De rjochtbank seit, basearre op in rapport fan de Gezondheidsraad, dat der gjin oanwizingen binne dat der sûnensproblemen feroarsake wurde yn dit gefal. De frees foar brom- of fluittoanen is net ûnderboud, neffens de rjochtbank. Dêr is by oare mêsten fan deselde eigener ek gjin sprake fan.