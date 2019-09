Wer miljoenetekoart Achtkarspelen op sosjaal domein

In grut diel fan it tekoart krijt Achtkarspelen kompensearre troch it Ryk. Den Haag jout 1,7 miljoen euro. Dat betsjut dat der in gat fan sa'n seis ton oerbliuwt.

Ekstra útjeften yn de Wmo, it ferfier en de jeugdsoarch binne de grutste oarsaken fan de tekoarten. In jier lyn hie Achtkarspelen trije miljoen euro tekoart by it sosjaal domein.