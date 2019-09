Sykte soarget betiid yn it skoaljier al foar problemen yn Bitgummole

Bern moatte alle jierren in bepaald tal oeren nei skoalle. Zasburg: "Gelukkig hebben we we een marge van een x-aantal uren per jaar. Maar we snoepen nu al snel van die marge, dus dit moet niet te vaak voorkomen. Het wordt wel spannend. De griepepidemie is nog niet eens begonnen, dus het is spannend waar we tegenaan lopen als er nog meer zieken zijn."

Dizze wike waard bekend dat der gjin ekstra jild komt om it leararetekoart oan te pakken, dus wat moat der dan barre? "Dat is in goede vraag", seit Zasburg. "Geld kan het beroep wel aantrekkelijker maken. Er is ook wel wat aanwas op de Pabo, maar die zijn pas over vier jaar klaar. Er zijn gewoon geen mensen nu."