Waadhoeke set punt achter pilot omjouwingswet

De boargemaster die har útspraak as reaksje op in brief fan de Commerciële Club Noordwest-Friesland oan it Ryk. Neffens de kommersjele klup soe de pilot yn de praktyk tige 'stroperig' ferrinne en is der by de ûndernimmers gjin motivaasje mear om der fierder oan mei te wurkjen. Neffens foarsitter Jeroen de Boer fan de kommersjele klup is de pilot dêrmei 'niet meer levensvatbaar'.

Argewaasje en fertraging

Yn de gemeente Waadhoeke is in oantal projekten foar de pilot oanmeld. It giet ûnder oare om nijbouplan It Hofke yn Berltsum, in Berltsumer inisjatyf foar âldereinwenten en ek om in inisjatyf foar nijbou yn Tsjom. Yn Berltsum hat de pilot foaral foar argewaasje en fertraging soarge, mar it plan stiet net faai. De ried fan Waadhoeke hat yn in inisjatyfútstel útsprutsen dat plan It Hofke al trochgean moat.

De nije omjouwingswet wurdt yn 2021 yn hiel Nederlân ynfierd. De doelstellingen fan dizze wet binne: koartere trochrintiden foar fergunningen en bestimmingsplannen, it mear belûken fan de befolking by romtlike plannen, en ienfâldigere regeljouwing. Om alfêst ûnderfining op te dwaan mei de nije wet rint der yn ferskate gemeenten in pilot.

Ferrast

De gemeenteried fan Waadhoeke reagearret ferrast op de meidieling fan Waanders om de pilot stop te setten, want de ried wie hjir sels noch net oer ynformearre of rieplachte. Fraksjefoarsitter Hendrik Terpstra fan de VVD hat boargemaster en wethâlders dêrom freedtemoarn yn in brief om opheldering frege. "Ik siet eins noch te wachtsjen op in evaluaasje fan de pilot. As de pilot net goed ferrûn is, dan wol ik ek wite wat der krekt misgien is, sadat we dêr fan leare kinne", sa seit Terpstra.

No tiisdei is der yn Frjentsjer oerlis tusken alle belutsen partijen. Njonken Waadhoeke en de Commerciële Club Noordwest-Friesland binne ek de gemeente Harns, Wetterskip Fryslân en de provinsje dielnimmers oan de pilot.