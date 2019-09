Noordelijk Film Festival wurdt grutte oade oan Pieter Verhoeff

It fertoanen fan dy minysearje drige yn earste ynstânsje te mislearjen, fanwegen gedoch oer de rjochten. Mar úteinlik is it goedkaam. "We binne hiel bliid dat it slagge is", seit Fredau Buwalda, programmeur fan it Noordelijk Film Festival. "It wie even spannend, mar we ha alles op alles set. Sa ha we kontakt socht mei safolle mooglik cast- en crewleden dy't meiwurke ha oan De Vuurtoren. Mei troch harren entûsjasme kinne we no dizze oade oan Pieter Verhoeff bringe."

Grut foarbyld

En dat is terjochte, leit Buwalda út. "Verhoeff is ien fan de wichtichste minsken yn de Fryske filmskiednis en in grut foarbyld foar makkers út it hiele lân. Leafhawwers krije no de kâns om syn oeuvre yn syn gehiel te ûnderfinen. Al dat bysûndere wurk yn ien wykein, dat is unyk."