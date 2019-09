Fleanfjild Grins hjit foar ien dei Fryslân Airport Eelde

Mar it is net allinnich in ludike aksje, seit Post. Der sit ek in boadskip efter. "Als ondernemersgroep zijn we nauw betrokken bij de luchthaven, maar we zijn teleurgesteld in de gemeente Groningen. Ze pretenderen een internationale stad te willen zijn, maar ze willen geen aandeelhouder meer zijn van de luchthaven."

Ek oprop oan Fryslân

Dêrnjonken is it ek in oprop oan de provinsje Fryslân. "Het is geen goede zaak dat Fryslân op afstand blijft", fynt Post. "Erken, door actief mee te doen, dat een luchthaven ontzettend belangrijk is voor het zakelijke klimaat in Noord-Nederland." En dus moat de provinsje wat dwaan, as it oan it GRQ Business Network leit. "Het mooiste zou zijn dat Fryslân aandeelhouder wordt. Dat is in het verleden al vaak geprobeerd om voor elkaar te krijgen, maar we willen toch een statement maken dat het moet gebeuren."