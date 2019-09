Mei WK foar de doar moat Ultimate Frisbee yn Ljouwert in fêst plakje krije

Frisbee is nammentlik in echte studintesport, seit ek Igno van Hees, trainer fan it Nederlânske frisbeeteam ûnder de 17. Hy jout oanwizingen by de clinic yn it Rengerspark, dêr't seis minsken op ôf kamen. "Leeuwarden staat nog iets minder bekend als studentenstad. En je moet toevallig net wat mensen hebben die het opstarten. Dat proberen we hier nu te doen."

Hy is entûsjast oer de seis dy't de clinic folgje. "Ik ben positief verrast, ze doen het redelijk goed. Ze hebben de worp goed door en ze pakken het goed op." Dochs sil it WK noch wat oan de betide kant wêze. "Het Nederlandse frisbeeteam bestaat uit mensen die al jaren trainen, ook fysiek. Ze staan drie à vier keer per week in de sportschool."

Yntinsje is fyftjin leden

Om yn Ljouwert in echte frisbeeklup yn stân te hâlden, moatte úteinlik sa'n fyftjin minsken har melde. "Zes mensen is een mooi aantal voor deze try-out, maar voor een club is dat nog niet genoeg", seit Heerden. "Met vijftien mensen kun je een competitie starten. Dat is de intentie. Met de clinics willen we laten zien dat je hier in Leeuwarden ultimate frisbee kunt doen. Volgende maand hebben we nog een clinic en dan hopen we dat er wat mensen blijven hangen bij FLUG. Hopelijk kunnen we dan in de winter een indoorcompetitie houden en trainen."