Achtkarspelen jout 18.000 euro foar sportpark Easterbuorren yn Stynsgea

Yn earste ynstânsje soe der dus 12.000 euro jûn wurde troch it kolleezje, mar dat is mei in amendemint dochs omheech helle. Yn totaal kost it duorsum meitsjen goed 56.700 euro. As de gemeente 12.000 euro soe jaan, dan soe der noch in tekoart wêze fan 6.000 euro. Dêrom sil de ried noch ekstra byspringe. Neffens de partijen is Stynsgea in warber doarp fol mienskipssin dat wol wat ekstra stipe fertsjinnet.

Fan it totaal fan 56.700 euro sil it doarp no 68 persint betelje en de oare 32 persint komt foar rekken foar de gemeente. Doarpsbelang en oare groepen yn it doarp hawwe ferskate subsydzjes binnenhelle. Sa komt der bygelyks mear as 9.000 euro fan it Iepen Mienskipsfûns. Mei it jild komme der bygelyks LED-lampen yn it kompleks en sinnepanielen op it dak fan de kantine.