Marjolijn Kroon hâldt op as kuorbalynternasjonal

Kroon spile sûnt 2011 foar Oranje. Se waard trije kear wrâldkampioen en pakte ek trije kear de Europeeske titel. Yn al dy toernoaien stie Kroon yn de basis.

Har beslút hat se woansdei meidield oan har teamgenoaten fan Oranje. "TeamNL Korfbal was meer dan alleen korfbal", seit Kroon. "Het heeft me niet alleen veel mooie momenten gegeven, ik heb er ook veel van geleerd in mijn persoonlijke ontwikkeling en zelfstandigheid".

Ferline wike waard bekend dat de Fries Erwin Zwart ek in punt efter syn ynternasjonale karriêre set. Hy is ta oan in oare útdaging.