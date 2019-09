Netwurk fan gemeenten siket pearels fan it plattelân

Der moat in spesjale rûte troch Nederlân komme mei pearels fan it plattelân, dat is wat de saneamde P10 wol. De P10 is in gearwurkingsferbân tusken 20 plattelânsgemeenten út ferskate provinsjes. Ut Fryslân wei sitte dêr De Fryske Marren, Opsterlân en Eaststellingwerf by. Om dat foar inoar te krijen is der in wedstriid útskreaun. Minsken dy't plakken, eveneminten of inisjativen kenne dy't in besite wurdich binne, kinne dy ynstjoere.