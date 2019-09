Vensterschool yn Noardwâlde tenei smookfrij

Tenei moat it skoalplein fan Vensterschool Noordwolde smookrij wêze. Wethâlder Hanneke Zonderland en skoalledirekteur Jarno Oeben hawwe tongersdei in buordsje fan 'Rookvrije generatie' ophong op it plein yn Noardwâlde. Net ien mei mear smoke op it terrein of yn it sicht fan de bern.