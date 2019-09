WK dielname Epke Zonderland noch ûnwis: wat binne de opsjes?

It probleem wurdt feroarsake trochdat Epke twa kear flink ferkâlden west hat de ôfrûne moannen. Dêrfoar hat hy wol in antibioatika-kuer krigen, mar syn foarholleholte bliuwt in swak punt. "Benammen as ik wat ynein bin en myn wjerstân wat leech is, wol it wol wer ris nei boppe komme."

It WK yn Stuttgart set útein op 4 oktober. Dit wykein fynt in oefenynterlân plak foar it Nederlânske team, dêr't Epke ek oan meidocht. Hy sil meidwaan oan syn favorite tastel rekstôk en dêrnei oerlizze mei syn coach Daniël Knibbeler en de bûnscoach Bram van Bokhoven.

De bûnscoach makket nei de oefenynterlân bekend welke seis turners, wêrfan ien reserve, meigean nei it WK. Gewoanwei heart Epke dêr fansels wol by, mar no wol hy earst sjen hoe't it giet en hoe't hy opknapt. "It is oan de bûnscoach, mar as ik goede oefeningen delsette kin, liket it my wol dúdlik."