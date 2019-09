In grutte ferrassing op de brulloft fan Jari en Milena: flogger Enzo Knol

It idee kaam fan Milena sels. "Ik wilde iets doen om hem de verassing van zijn leven geven!" Daarom benaderde ze Enzo, om te vragen of hij de ringen wilde brengen op de bruiloft.

Ring ferdwûn

Ofrûne moandei, 16 septimber, sette it komplot útein. Om't de komst fan Knol in ferrassing bliuwe moat is de foar de trouwerij in twadde ringdrager regele, dy't in leech doaske oan it breidspear jout. In soad gasten fan de brulloft sitte yn it komplot, ek de trou-amtner. Hy sei as folleard akteur: "Wordt hier een grapje uitgehaald?"

Jari, dy't stomferheard nei it doaske sjocht, wit op dat momint net wêr't hy it sykje moat. Oant der ynienen ien yn de fierte oanrinnen komt. "Hell no!" raast Jari as hy sjocht dat it Enzo Knol is dy't mei de ringen oanrinnen komt.

Enzo, dy't sels noch nea op in brulloft wie, fûn it in eare om it te dwaan. Dat sei hy yn syn eigen flog tsjin mear as 2 miljoen folgers.