Maeykehiem yn Sint-Nyk bestiet 50 jier en lit winsken útkomme

Woansdei is de feestwike iepene, dy't benammen foar de minsken op Maeykehiem is. Bestjoerder Trijn van der Meulen leit út dat der yn dy 50 jier in soad bard is. "Ek de jierren dêrfoar al. Eins seis jier fan tefoaren wiene der al minsken dwaande om Maeykehiem hjir te krijen. Dêr is in soad moed foar nedich west," seit sy.

Skouders derûnder

Ek yn de tiid dêrnei wie der folle te rêden. "As lytse organisaasje krijst in soad foar de kiezzen, benammen as it om regeljouwing giet. In jier as fiif lyn is bygelyks de 'Wet Langdurige Zorg' der kaam, dat wie in tige drege perioade. Mar aldergeloks binne der altyd minsken west dy't de skouders derûnder setten hawwe."

Dêrom: no feest. "Wol fiif dagen lang. Twa kliïnten fan ús wiene as kening en keninginne op besite, en der is ek sirkus en in drokke feesttinte." Ek komme De Kast en Elke DeWall optreden, is der in shantykoar, workhops en spultsjes.