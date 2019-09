FIOD ûndersiket webwinkelfraude yn Smellingerlân

By it ûndersyk binne meardere fertochten belutsen. Se brûkten by de ynfier fan guod út Sina in spesjale regeling. Dêrby betellest de btw net by de ynfier fan it guod, mar by de úteinlike moanne- of fearnsjier oanjefte. Mar dat diene de fertochten ek net, se diene hielendal gjin btw-oanjefte. Hjirtroch hâlden se sels dik ien miljoen euro yn de bûse.

It ynfierde guod waard ferkocht fia ynternet. Neffens de FIOD is der yn dy sektor hieltyd faker sprake fan fraude. Der wurdt benammen mei opset sin fraudearre mei omsetbelesting en ynfierrjochten. Dy fraude makket it mooglik om produkten goedkeaper oan te bieden as bedriuwen dy't wol belesting betelje. Dan is der sprake fan konkurrinsjeferfalsking.

Yn dit ûndersyk is net allinnich in wenning yn de omjouwing fan Drachten trochsocht, dat barde ek yn twa gebouwen yn Amsterdam. Der is gjinien oanhâlden.