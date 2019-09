Starumer skipswrak fan om it jier 1700 hinne 'past net yn syn tiid'

De trijefâldige laach planken is dus ûngewoan foar de tiid dêr't it wrak út komt. Boonstra hat wol ferskate mooglike ferklearringen. It kin wêze dat de ekstra laach der op sit om de libbensdoer grutter te meitsjen as it oantaast wie troch pealwjirm. Ek kin it wêze dat it skip langer en steviger makke is en ynset waard foar militêre doelen.

De dikkere romp hat lykwols net foarkomme kinnen dat it skip fergie. Fan it skip is inkeld de ûnderkant, it 'flak', bewarre bleaun. Dat is 25 meter lang en sa'n 4-5 meter breed.

Flinke útdaging

It ûnderwetterûndersyk wie op himsels noch in flinke útdaging, om't it sicht troebel wie en it waar net altyd meisiet. By it ûndersyk wiene studinten ûnderwetter-argeology belutsen. "Dit is een prachtkans om meer te weten te komen over oude scheepsbouw, zeevaart en handel in deze regio," seit Boonstra. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed woe benammen foarûnderstellingen toetse.