Binne Silke en Maha de nije Fryske topmodellen?

Yn De middei fan Fryslân wiene beide modellen te gast en fertelden se wiidweidich oer har ûnderfiningen yn it modellehûs fan Hollands Next Top Model.

Silke hearde as earste dat se by de lêste 20 kandidaten siet. "Er was een grote castingdag en dan is het met honderd man wachten. En ik had het geluk dat ik als eerste hoorde dat ik bij de laatste twintig aan mocht sluiten, dus dat was wel supervet!"

Primeur

Wat it ekstra bysûnder makket foar Maha, is dat sy it earste model ea yn Hollands Next Top Model is mei in holdoek. "Ik vind het ook supertof. Er zijn zoveel moslimmeiden die ook gewoon heel blij zijn dat ze nu gerepresenteerd worden. Die reacties zijn ook supertof", sa seit Maha. Mar se sjocht harsels noch net as in rolmodel. Silke moat dêr wol om laitsje: "Ik denk dat daar die Friese nuchterheid ook wel weer is."