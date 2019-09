Flaggen healstôk by rjochtbanken en advokatekantoaren

Yn it hiele lân hingje tongersdei de flaggen healstôk by rjochtbanken, gerjochtshôven en advokatekantoaren foar de likwidearre advokaat Derk Wiersum. Under oare de rjochtbank en it gerjochtshôf yn Ljouwert hawwe de flagge healstôk, krekt as op it kantoarpân fan Anker & Anker.