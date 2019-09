Skiednis rêdingboat Brandaris beskreaun yn boek Jan Heuff

De rêdingboat Brandaris is neamd nei de fjoertoer op Skylge en hat hûnderten minsken it libben rêden. De boat hat in lange skiednis op see en dy is no beskreaun troch de Skylger skriuwer Jan Heuff. "De Brandaris is zo lang beeldbepalend geweest voor Terschelling. Een boot met een indrukwekkende historie", seit hy. It boek mei 400 yllustraasjes wurdt freed op Skylge presintearre.