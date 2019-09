ABN AMRO ferdwynt út Harns

De sluting fan de ABN AMRO festiging yn Harns betsjut dat ynwenners fan de stêd, en de omjouwing, dalik nei Snits of Ljouwert ta moatte om har banksaken te regeljen. Wol jout de bank oan dat der genôch online opsjes binne om it ferlies fan de fysike bank op te fangen.

Foar âlderen is der in finansjele soarchcoach, dy't har helpe kin by de oerstap nei mobyl of online bankieren.

It bankpân dat oan de Foarstrjitte 17 oant 19 sit, sil ferkocht wurde.