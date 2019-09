Saharawyn wurdt skriezen faak fataal op wei nei Fryslân

Dat de fûgeltrek deadlik wêze kin, is al langer bekend, mar it is suver in wrâldprimeur dat der sa dúdlik in oarsaak foar fûn wurdt yn it waarpatroan boppe in gebiet. Dat is dien troch de fûgels in stjoerderke mei te jaan, wêrtroch't sy goed te folgjen binne.

De ûndersikers ha 53 skriezen folge, dy't yn totaal 132 kear besocht ha om de Sahara oer te stekken. De passaatwinen boppe de woestyn, dy't hast altyd út it noardwesten blaze, soargje derfoar dat de fûgels yn 'e wyn op moatte. "Wat we weten, is dat ze op dat stukje de pijp uitgaan, dat we ze kwijtraken", seit Loonstra. "En we kunnen heel sterk laten zien, dat dat heel erg correleert met de windomstandigheden die ze ervaren tijdens dat moment van de trek."