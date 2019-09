Soargen oer oerlêst Vlietsône Ljouwert: "We zijn ons kapot geschrokken"

De buert om it Vliet hinne hat al langere tiid bot lêst fan klanten fan soarchferliener Strong ID dy't der wenje. Om de oerlêst oan te pakken is de Willem Loréstrjitte yn july ta oerlêstgebiet beneamd. Dit jout plysje en stêdstafersjoch ekstra mooglikheden om yn te gripen.

Yn de ried wie woansdeitejûn krityk op it kolleezje fan B en W, dat de ynformaasje oer de oerlêst te summier wie en dat de ried dy út de krante helje moast. Neffens Serge Hollander fan VVD Ljouwert kaam der fia mails fan bewenners wol ynformaasje binnen oer de minne situaasje. "We kregen deze informatie september vorig jaar en we zijn ons eigenlijk kapot geschrokken. De situatie die omschreven werd was er niet één waarvan wij dachten dat die in Leeuwarden zou plaatsvinden, maar eigenlijk in een no go area: een plek waar je niet wilt komen, waar je politie nodig hebt om binnen te gaan."

"Niet Leeuwarden"

Neffens Hollander doare minsken yn de Willem Loréstrjitte de strjitte hast net mear op en kinne bern net mear allinnich nei it boarterstúntsje. Der rint in nachtwaker om, der binne kamera's ophongen en de plysje komt in pear kear deis yn de strjitte. "Ik ben Leeuwarder, maar dat is niet een beeld dat ik van de Vlietzone en de Willem Loréstraat had, dus ik ben me echt kapot geschrokken. Ik dacht in eerste instantie: het verhaal klopt niet, dit kan niet Leeuwarden zijn." Nei de beneaming ta oerlêstgebiet is it no wat rêstiger yn de buert, seit Hollander: "Maar de situatie is wel broos."