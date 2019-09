Nederlân ferliest mei 2-3 fan Tsjechië leste pûlwedstriid foar EK Follybal

Yn de Sporthallen-Zuid fan Amsterdam waard woansdei de lêste pûlwedstriid foar it EK Follybal spile troch de manljusploech fan Nederlân. Tsjinstanner wie Tsjechië. Ek de 21-jierrige Gijs van Solkema fan Snits die mei Oranje mei, hy spilet noch mar sûnt maaie foar it Nederlânske team. It slagge Van Solkema en de oare manlju lykwols net om de winst te pakken. It team ferlear mei 2-3 en is no foar plak 2 yn de pûl ôfhinklik fan it resultaat fan de wedstriid tusken Oekraïne en Poalen tongersdei.