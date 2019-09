TeamFrysk kin wer trije jier foarút: sponsoaren tekenje by

Uthangboerd is miskien wol Reina Anema. Sy prestearre ferline seizoen it bêste fan it Team Frysk. Se pleatste har yn 2017 al ris foar in wrâldbeker en ferline jier ried se alle wrâldbekers op de 3000 en 5000 meter. Yn 2017 mocht se noch meidwaan troch it ôfsizzen fan oare riders, no pleatste sy harsels mei twa fiifde plakken op it World Cup kwalifikaasjetoernoai.

De 26-jierrige Gordykster seach pleatsing foar it WK lykwols yn reek opgean, om't se diskwalifisearre waard. Se hindere har tsjinstanner Carlijn Achtereekte by in wiksel. Se ried op de 3000 meter lykwols wol in persoanlik rekôr mei 4.04,18.