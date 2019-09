Grut earmoede-kongres yn Ljouwert: 'Faak skamte en ûnbekendens'

"Schuldenproblematiek is iets wat er altijd is," fertelt Nadja Jungmann, lektor 'Schulden en Incasso' by Hogeschool Utrecht. "Maar wat zorgelijk is dat je ziet dat het met de economie goed gaat en de werkloosheid laag is, terwijl het aantal mensen met grote financiële problemen te groot is. Te veel mensen vinden niet de weg naar de hulpverlening, en als ze die hulp vinden, komen ze er niet uit. Gemeenten zoeken wel naar oplossingen, maar het gaat langzaam."

Beprate

It probleem komt neffens Jungmann ek troch it systeem yn Nederlân. "Met schulden heb je in Nederland al snel te maken met hoge incassokosten en dat maakt dat mensen moeite hebben om eruit te komen. Maar mensen hebben ook schaamte om hulp te zoeken. Een deel van de sleutel is dat werkgevers als ze zien dat er problemen spelen, dat bespreekbaar maken, zeggen dat je niet de enige bent en meehelpen om hulp te zoeken."

Skamte

In soad minsken witte net dat sy by de gemeente help krije kinne as it giet om skulden. "Het is vaak schaamte en onbekendheid," seit Jungmann.

Ek by wurkjouwers is der it ien en oar dat oars moat. "Veel werkgevers hebben het idee dat schulden een privéprobleem vormen, daar moet ik me niet in mengen. Maar onderzoek laat zien dat 13 procent van de werknemers zich zorgen maakt over geldzaken. Een op de vijf huishoudens in Nederland heeft financiële problemen."