Sel en wurkstraf foar dakleaze man dy't mes luts by stasjon Ljouwert

In 49-jierrige dakleaze man is feroardiele ta trije wiken sel en in wurkstraf fan hûndert oeren om't hy op 24 july foar it stasjon yn Ljouwert minsken fan de hanthavening bedrige hat mei in mes. De man foel foarbygongers lestich en doe't de hanthavening him oanspruts, luts hy in mes en draafde hy efter harren oan. De plysje hat him lang om let oanholden.