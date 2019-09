PvdA fynt dat provinsje in grutter ferskaat oan minsken oannimme moat

De Steatefraksje fan de PvdA fynt dat provinsje Fryslân der as wurkjouwer noch net genôch oan docht om plak te bieden oan in grut ferskaat oan minsken. De partij wol mear 'diversiteit in het personeelsbestand,' sa skriuwt de fraksje. Sa soene der mear minsken yn it traineeprogramma oan it wurk kinne dy't ekstra stipe nedich hawwe by harren wurk, of bygelyks statushâlders.