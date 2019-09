LIVE: IepenUP Live: Wat docht Tinder mei dyn brein?

Tsjintwurdich kinst der net mear omhinne: sosjale media. Mar hoe wurket is no eins en wat docht it no krekt mei dyn holle? Hoe brûke grutte bedriuwen de sosjale media en hoe witte jo dat jo alles sels noch bepale? Wy hawwe it deroer mei professor Vasily Klucharev, neuro-ekonoom út Moskou. Der binne noch mear gasten en eksperts dy't wurkje mei sosjale media.